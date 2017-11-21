الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة وممطرة على بعض المناطق الغربية

باكو، 21 نوفمبر أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة متغيرة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب صباحا على بعض المناطق وتساقط أمطار مساء على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح جنوبية غربية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال بشمالية غربية قوية عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 10-12 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 753 ملم زئبقي إلى 763 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء ممطرة بين الفينة والأخرى بدء من المحافظات الغربية مع احتمال هطول أمطار كثيفة على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد والبرق وسقوط الأمطار الثلجية والثلج على المحافظات الجبلية. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على مناطق متفرقة أحيانا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 1-6 مئوية ليلا وبين 6-10 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة رعدية على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد والبرق مع هطول الأمطار الثلجية والثلج على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية ظهرا.