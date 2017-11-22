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    زلزال جديد في بحر خزر

    ٢٢.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٢٠]

    باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم جزء بحر خزر التابع لأذربيجان.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 قد ضرب في الرابع من نوفمبر وفي الساعة 14:25:43 بالتوقيت المحلي بحر جزر على عمق 60 كم .

    ولم يحس بهذه الهزة.

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