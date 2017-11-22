الأرصاد الجوية تتوقع تراجع درجات الحرارة بسماء غيومة وممطرة ورياح شديدة

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة متغيرة إلى غيومة أحيانا وممطرة ليلا وصباحا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة والأخرى بالاستبدال بشمالية شرقية عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 7-9 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 7-9 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 758 ملم زئبقي إلى 763 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء ممطرة بين الفينة والأخرى مع احتمال هطول أمطار كثيفة على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد والبرق وسقوط الأمطار الثلجية والثلج على المحافظات الجبلية. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية متوقع اشتدادها أحيانا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 3 تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 3-7 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد والبرق مع هطول الأمطار الثلجية والثلج على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 3 تحت الصفر وبين 7-12 مئوية ظهرا.