الأرصاد الجوية تتوقع هطول الأمطار بالعاصمة والثلوج على المحافظات المنحدرة والجبلية

باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة وممطرة أحيانا طول اليوم وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 6-8 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 6-8 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 763 ملم زئبقي إلى 766 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء ممطرة بين الفينة والأخرى مع احتمال هطول أمطار كثيفة على بعض المناطق ومصحوبة بالرعد والبرق وسقوط الأمطار الثلجية والثلج على المحافظات المنحدرة والجبلية. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية متوقع اشتدادها أحيانا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 5-0 تحت الصفر مئوية ليلا وبين 2-7 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي على بعض المناطق مع هطول الأمطار الثلجية والثلج على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 2 تحت الصفر و 3 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا.