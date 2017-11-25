الأرصاد الجوية تتوقع سماء غير ممطرة

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الرابع والسادس من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب صباحا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية معتدلة مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية غربية عصرا يمكن اشتدادها بين الفينة الأخرى.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 3-6 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 4-6 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تراجع الضغط الجوي من 773 ملم زئبقي إلى 764 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا وبين 55-60 في المائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفرقة ليلا وفجرا وتنتظر هبوب رياح غربية متوقع اشتدادها أحيانا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 17-12 تحت الصفر مئوية ليلا وبين 2-7 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء صافية أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 9-4 تحت الصفر ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا.