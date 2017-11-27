الأرصاد الجوية تتوقع الصقيع لدى المحافظات الجبلية والسياحية

باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء شبه عائمة إلى غائمة تماما وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط الرذاذ ليلا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية معتدلة مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة الأخرى.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 2-5 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 3-5 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تشكيل الضغط الجوي 768 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا وبين 55-60 في المائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول لدى المحافظات الشمالية والشرقية وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة ليلا وفجرا وتنتظر هبوب رياح شرقية متوقع اشتدادها أحيانا ظهرا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2 تحت الصفر و 3 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا.

وتتوقع الهيئة في منطقة قراباغ العليا محافظات خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنگيلان ولاتشين وكلبجار وداشكسان وجدابك ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وفجرا على مناطق متفرقة وتتوقع هبوب رياح شرقية يمكن اشتدادها على بعض المناطق حينا بعد حين.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية ظهرا.

كما تنتظر الأرصاد الجوية سماء غير ممطرة على محافظات منطقة قازاخ وكنجة محافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرئيل متوقعة سقوط ضباب فجرا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شرقية يحتمل اشتدادها بين الفينة والأخرى على أماكن متفرقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و 3 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات تدل على احتمال سماء ممطرة على بعض المناطق محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي واقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار الشمالية والسياحية ليلا وفجرا وسقوط ضباب على مناطق متفرقة وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية ظهرا.

وتنتظر الهيئة سماء غير ممطرة كذلك على أجواء منطقة أران المركزية محافظات يفلاخ وگويتشاي واغداش وكوردمير وايميشلي واقجابديع وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشيروان وحاجيقابول وصاليان ونفطتشالا ومنكجوير مع احتمال سقوط ضباب ليلا وفجرا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية متوقع اشتدادها حينا بعد حين على بعض الأماكن.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و 3 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا.

وتحذر سماء ممطرة على أجواء منطقة لنكران استارا محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران واستارا الجنوبية على بعض مناطقها وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 1-4 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 4-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-9 مئوية ظهرا.