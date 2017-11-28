قطار الشحن الأول المنطلق من كازاخستان على مسار خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص في طريق العودة

باكو، 28 نوفمبر، أذرتاج

تم توديع قطار الشحن الأول المنطلق من كازاخستان على مسار خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص إلى تركيا من مدينة مرسين التركية إلى طريق العودة إلى البلد المرسل في حفل منظم بهذا الصدد بحضور المدير العام لسكة حديد تركيا اويسي كورت ووالي مدينة مرسين وممثلين عن شركتي سكة حديد أذربيجان السريعة وسكة حديد كازاخستان السريعة.

يذكر أن قطار الشحن الثاني انطلق من كازاخستان في 27 نوفمبر على المسار المذكور.

هذا وجرى حفل تدشين خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص في 30 أكتوبر في باكو. وطول الخط 846 كم منها 504 كم في أذربيجان و263 كم في جورجيا و79 كم في تركيا.