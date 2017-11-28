الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة في المحافظات والمطر الثلجي والثلج في الجبلية

أغجبدي، 28 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء شبه عائمة إلى غائمة تماما مع احتمال سقوط الرذاذ صباحا على بعض المناطق وتساقط الأمطار مساء وتنتظر هبوب رياح شمالية شرقية.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 3-5 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 3-5 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها هبوط الضغط الجوي من 769 ملم زئبقي إلى 766 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول أمطار مساء على بعض المحافظات والمطر الثلجي والثلج على المحافظات الجبلية وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-10 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتحتمل سقوط الامطار على بعض المناطق والثلج على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح شرقية ضعيفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا.

وتتوقع الهيئة في منطقة قراباغ العليا محافظات خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنگيلان ولاتشين وكلبجار وداشكسان وجدابك ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وفجرا على مناطق متفرقة وتتوقع هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-10 مئوية ظهرا.

كما تنتظر الأرصاد الجوية سماء غير ممطرة على محافظات منطقة قازاخ وكنجة محافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرئيل متوقعة سقوط ضباب فجرا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر و 3 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية ظهرا.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات تدل على احتمال سماء غير ممطرة أساسا بمحافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي واقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار الشمالية والسياحية مع احتمال هطول الامطار مساء على بعض المناطق والثلج على المناطق الجبلية وسقوط ضباب على مناطق متفرقة وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر – 3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2 مئوية تحت الصفر - 3 مئوية ظهرا.

وتنتظر الهيئة سماء غير ممطرة كذلك على أجواء منطقة أران المركزية محافظات يفلاخ وگويتشاي واغداش وكوردمير وايميشلي واقجابديع وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشيروان وحاجيقابول وصاليان ونفطتشالا ومنكجوير مع احتمال سقوط ضباب ليلا وفجرا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا.

وتحذر سماء غير ممطرة على أجواء منطقة لنكران استارا محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران واستارا الجنوبية مع احتمال سقوط الرذاذ صباحا ومساء على بعض مناطقها وسقوط ضباب على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 4-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-9 مئوية ظهرا.