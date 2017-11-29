الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة بالعاصمة في آخر أيام نوفمبر

باكو، 29 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة إلى غائمة تماما مع احتمال سقوط الأمطار بين الفينة والأخرى واشتدادها ليلا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شمالية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 2-5 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 3-5 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 765 ملم زئبقي إلى 770 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء ممطرة أساسا مع احتمال هطول المطر على بعض المحافظات والمطر الثلجي والثلج على المحافظات الجبلية وتنتظر كثافة الهطول على مناطق متفرقة وتتوقع سقوط ضباب على مناطق عدة حينا بعد حين وتنتظر هبوب رياح شرقية معتدلة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 1-6 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتحتمل سقوط الأمطار على بعض المناطق والثلج على المناطق الجبلية إلى أن نتقطع عصرا وتنتظر هبوب رياح شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا.