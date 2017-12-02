إدارة مسلمي القوقاز تحيي ذكرى مولد سيد البشرية وخاتم الأنبياء ص

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

احتفت إدارة مسلمي القوقاز في 2 ديسمبر كانون الأول اليوم بيوم ولادة نبي الله صلى الله عليه وسلم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الحفل انطلق بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم خطب في الحفل رئيس الإدارة الحاج الله شكور باشازاده وهنأ جميع المسلمين بذكرى مولد رسول الله خاتم النبيين محمد ص.

وأفاد باشازاده أن الشعب الأذربيجاني لم ينس تقاليده الديني أبدا وحتى خلال احتلال البلد من جانب الاتحاد السوفييتي وبعد إعادة البلد استقلاله إعارة الدولة المستقلة اهتماما خاصا بإنشاء وإعادة بناء المساجد وتثبيت حرية الاعتقاد في القانون الأساسي الأذربيجاني سياسة قاطعة وضعها الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف ويجري انتهاجها من جانب الرئيس الحالي إلهام علييف.

كما هنأ باشازاده رئيس مجلس الإدارة العلمي الديني الأكاديمي واصم محمدعلييف بالذكرى الـ 75 وعضو المجلس غضنفر باشايف بالذكرى الـ 80 لميلادهما.

وهنأ خطباء في الحفل، ومن بينهم النائب الأول لرئيس الإدارة المفتي سلمان موسايف والأكاديمي محمدعلييف والأستاذ باشايف وخطيب وإمام مسجد طازه بير مير جعفر ايوبزاده ورئيس المركز الثقافي لدى سفارة إيران في باكو اصغر فارسي جميع المسلمين بمناسبة هذا اليوم المجد متناولين في كلمات ألقوها أهمية حفل هذا اليوم.

ثم استمر الحفل بفقرات فنية وفعاليات خيرية.