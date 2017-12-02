الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة وكثافة الهطول غدا

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 3 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء ممطرة طول اليوم مع احتمال كثافة الهطول بين الفينة والأخرى على بعض مناطق شبه الجزيرة وتنتظر هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 4-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 775 ملم اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 80-90 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء غير ممطرة أساسا بالمحافظات الأذربيجانية الغربية مع احتمال هطول أمطار على بعض المحافظات الشرقية حينا بعد حين وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا.

وتتوقع الهيئة في منطقة قراباغ العليا محافظات خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنگيلان ولاتشين وكلبجار وداشكسان وجدابك ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وفجرا على مناطق متفرقة مصحوب بتساقط الرذاذ وتتوقع هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية ظهرا.

كما تنتظر الأرصاد الجوية سماء غير ممطرة على محافظات منطقة قازاخ وكنجة محافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرئيل متوقعة سقوط ضباب بالرذاذ ليلا وفجرا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات تدل على احتمال سماء غير ممطرة أساسا بمحافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا واسماعيلي واقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار الشمالية والسياحية مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفرقة مصحوبة بالرذاذ بالمناطق الشرقية وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2 مئوية تحت الصفر – 3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 2-6 مئوية ليلا وبين 0-5 مئوية ظهرا.

وتنتظر الهيئة سماء غير ممطرة كذلك على أجواء منطقة أران المركزية محافظات يفلاخ وگويتشاي واغداش وكوردمير وايميشلي واقجابديع وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشيروان وحاجيقابول وصاليان ونفطتشالا ومنكجوير مع احتمال سقوط ضباب على بعض المناطق ومحصوب بالرذاذ على مناطق شرقية وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا.

وتحذر سماء ممطرة على أجواء منطقة لنكران استارا محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران واستارا الجنوبية مع احتمال انقطاع الهطول ظهرا تدريجيا وسقوط ضباب على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 3 مئوية تحت الصفر – 2 مئوية ليلا وبين 4-9 مئوية ظهرا.