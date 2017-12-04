الأرصاد الجوية تتوقع 14 درجة مئوية للغد

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 5 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة إلى غائمة تماما أحيانا غير ممطرة أساسا مع احتمال سوط ضباب ليلا وصباحا بين الفينة والأخرى على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح جنوبية جنوبية يحتمل اشتدادها حينا بعد حين عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 5-8 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 6-8 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها انخفاض الضغط الجوي من 764 ملم اعلى إلى 758 ملم زئبقي المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 65-75 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء غير ممطرة أساسا بالمحافظات الأذربيجانية الغربية مع احتمال سقوط ضباب على بعض المحافظات ليلا وصباحا وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة والأخرى.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-7 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سقوط ضباب ضعيف على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 2 مئوية تحت الصفر -3 مئوية ليلا وفي الجبال بين 10-8 مئوية تحت الصفر وبين 8-13 مئوية ظهرا.