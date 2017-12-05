زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر خزر

باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قال بيان لمركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 08:41 بالتوقيت المحلي بحر خزر على عمق 56 كيلومترا.

ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.