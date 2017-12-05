زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر خزر
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
قال بيان لمركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 08:41 بالتوقيت المحلي بحر خزر على عمق 56 كيلومترا.
ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.
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