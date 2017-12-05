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    زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر خزر

    ٠٥‎.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال بيان لمركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3.2 درجات على مقياس ريختر في الساعة 08:41 بالتوقيت المحلي بحر خزر على عمق 56 كيلومترا.

    ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3.2 درجات يضرب بحر خزر
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