الأرصاد الجوية: الشتاء شرع يدق الباب بهطل ثلجي

باكو، 6 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 7 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة وممطرة بين الفينة والأخرى ويحتمل كثافة الهطول على مناطق متفرقة مرشحة إلى هطول الأمطار مع المطر الثلجي بضواحي العاصمة. وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية شديدة يحتمل اعتدالها عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 3-5 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 3-5 مئوية ليلا وبين 5-7 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 755 ملم اعلى إلى 762 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 85-95 بالمائة.

وحذرت الهيئة من عدم ملاءمة ظروف الطقس المتوقعة للذين يعانون من التقلبات الجوية في ظل انخفاض درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بحكم هبوب رياح شمالية قوية.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء ممطرة أساسا بالمحافظات الأذربيجانية الغربية مع تساقط الامطار والثلج يحتمل هطولا مكثفا على المناطق الجبلية مع سقوط ضباب على بعض المحافظات وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة والأخرى.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة بين المطر والثلج أحيانا مع توقعات كثافتها حينا بعد حين على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية. وتتوقع انقطاع الهطول إلى المساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وفي الجبال بين 11-6 مئوية تحت الصفر وبين 3-8 مئوية ظهرا.