زلزال بشدة 3.4 يضرب بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٠]
باكو، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب الزلزال أمس جزء بحر الخزر التابع لأذربيجان.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.4 درجات قد ضرب بحر الخزر على عمق 60 كم في الثاني والعشرين من نوفمبر الساعة 16:37:59 بالتوقيت المحلي .
ولم يحس بهذه الهزة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠١]
٠٦.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٤٤]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
٠٤.١٢.٢٠١٧ [٢١:٠٤]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٣٥]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٦]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٢٣]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٦]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٧]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٦]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٧:٢٣]
٢٩.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٠]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٠١]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٩]
١٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٧ [٢٠:٣٣]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٠٨]
٢١.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٥]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٤]
١٥.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٨]
١٧.١١.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
١٠.١١.٢٠١٧ [١٠:٢٢]
٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٠٧.١٢.٢٠١٧ [١٩:٠١]
٠٦.١٢.٢٠١٧ [٢٢:٤٤]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [١٣:٠٧]
٠٨.١٢.٢٠١٧ [٢١:٥٥]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [٢١:٢٠]
٠٥.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٣٨]
٠٤.١٢.٢٠١٧ [٢٠:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك