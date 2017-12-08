زلزال بشدة 3.4 يضرب بحر الخزر

باكو، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب الزلزال أمس جزء بحر الخزر التابع لأذربيجان.

وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.4 درجات قد ضرب بحر الخزر على عمق 60 كم في الثاني والعشرين من نوفمبر الساعة 16:37:59 بالتوقيت المحلي .

ولم يحس بهذه الهزة.