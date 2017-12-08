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    أوزبكستان تشارك في تشكيل ممر النقل الموحد من أذربيجان الى الاتحاد الأوروبي

    ٠٨.١٢.٢٠١٧ [١٨:٣٧]

    باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج).

    ستشارك أوزبكستان في تشكيل ممر النقل الموحد لأذربيجان وجورجيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

    أفادت أذرتاج نقلا عن موقع "قاعدة البيانات الوطنية" للتشريعات الأوزباكستانية ان الرئيس الاوزبكي شوكت ميرزيويف أصدر قرارا صادق على برنامج متكامل لتحسين البنية التحتية للنقل وتنويع طرق التجارة الخارجية لنقل البضائع لأوزبكستان خلال فترة ما بين عامي 2018-2022. كذلك يتضمن البرنامج مسألة في عنوان "تشكيل ممرات الترانزيت والنقل البديلة المجدية والموثوق بها بغرض نقل بضائع التجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان الى الأسواق الرئيسية العالمية والإقليمية في أقصر وقت ممكن. كآلية لتحقيق البرنامج تم الإشارة الى "نقل بضائع التجارة الخارجية الى الموانئ الأجنبية نقلا تجريبيا عبر سكة الحديد باكو- تبيليسي-آخالكالاكي – قارس، والمشاركة في تشكيل ممر الترانزيت الموحد لأذربيجان وجورجيا وتركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، وتحديد حجم نقل بضائع التجارة الخارجية والترانزيت". بناء على جدول زمني محدد لتحقيق البرنامج، من المخطط بدء نقل البضائع في الربع الأول من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان تشارك في تشكيل ممر النقل الموحد من أذربيجان الى الاتحاد الأوروبي
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