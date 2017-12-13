أذربيجان وتركيا والنمسا تطور السكة الحديدة بين أوروبا والصين

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ستطور أذربيجان وتركيا والنمسا خط السكة الحديد التنافسي وعالية السرعة ومتعددة الوسائط بين أوروبا والصين وبلدان رابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في "السكك الحديدية الأذربيجانية" أنه في "السكك الحديدية الأذربيجانية" عقد اجتماع ثلاثي مع الوفد برئاسة أريك ريغتر عضو هيئة إدارة شركة الشحن المساهمة "السكك الحديدية النمساوية" وفيسي كورت المدير العام لشركة كارغو "السكك الحديدية التركية".

أعطى رئيس "السكك الحديدية الأذربيجانية" معلومات مفصلة عن فرص النقل والخدمات اللوجستية في أذربيجان ومسار النقل الدولي عبر بحر الخزر وممرات النقل بين "الشمال والجنوب" و"الجنوب والغرب" وخاصة، خط السكة الحديد "باكو - تبليسي – كارس" التي افتتحت مؤخرا. قال إن هذه السكة الحديدية ستربط بآسيا وأوروبا.

ثم نوقشت سبل تطوير التعاون المتبادل.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثلي الجمعية المساهمة المغلقة "السكك الحديدية الأذربيجانية" وشركة نقل الشحن "السكك الحديدية التركية" وشركة الشحن المساهمة "السكك الحديدية النمساوية".