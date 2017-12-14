الأرصاد الجوية تتوقع طقسا رذاذا بالعاصمة وبعض الأقاليم غدا

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 15 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة طول اليوم مع احتمال تساقط الرذاذ ليلا وصباحا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 768 ملم اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء غير ممطرة أساسا بالمحافظات الأذربيجانية الغربية مع احتمال هطول الرذاذ على بعض المحافظات الشرقية حينا بعد حين ليلا ومساء وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-9 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح شرقية ضعيفة وسقوط ضباب غير مكثف على عدة المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية تحت الصفر ليلا وفي الأراضي الجبلية بين 11-0 مئوية تحت الصفر وبين 5-10 مئوية ظهرا.