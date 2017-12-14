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    هيئة الجمارك تعله حجم استيراد السيارات إلى أذربيجان خلال يناير – نوفمبر

    ١٤.١٢.٢٠١٧ [٢٢:١٠]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 9828 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2017م الجاري.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الجمارك أن عدد المراكب النقلية المستوردة إلى البلد ارتفع قدر 5008 مركب او بنسبة 2.04 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    وكان 169 من السيارات المستوردة إلى البلد تلك المراكب التي ركبت لنقل 10 ركاب او أكثر و8577 مركب لنقل الركاب عامة و 1014 مركب لنقل الشحن و 68 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :هيئة الجمارك تعله حجم استيراد السيارات إلى أذربيجان خلال يناير – نوفمبر
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