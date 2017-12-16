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    ارتفاع عدد ركاب مترو في 11 شهرا

    ١٦.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٣]

    باكو، 16 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قالت هيئة الإحصاء أنها لاحظت ارتفاعا في عدد مستخدمي مترو باكو خلال فترة يناير – نوفمبر عام 2017 بلغت نسبته 5.3 في المائة.

    وجاء في بيان الهيئة أن عدد الركاب المستخدمين خدمات مترو باكو خلال الفترة المذكورة تراجع إلى 207.6 مليون راكب.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد ركاب مترو في 11 شهرا
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