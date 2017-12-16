مراسل أذرتاج: موعد تدشين سكة حديد أستارا الأذربيجانية – استارا الإيرانية بعد أسبوع

طهران، 16 ديسمبر، أذرتاج

قال عباس نزري إن سكة حديد استارا الأذربيجانية واستارا الإيرانية القاضي بربط شبكتي السكك الحديدية للبلدين ستدشن في 25 ديسمبر كانون الأول الحالي.

ونقل مراسل أذرتاج عن نزري مدير إدارة العلاقات الدولية بإدارة سكة حديد إيران قوله إن الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنظمة تسجيل جمركي وتأشيرة دخول وقواعد استخدام محطة الشحن المبني في استارا الإيرانية.

يذكر أن سكة حديد استارا – استارا التي هي امتداد سكة حديد قزوين – رشت التي تشكل أساس ممر النقل الدولي الشمال الجنوب ستربط سكك حديد إيران وروسيا من خلال شبكة سكة حديد أذربيجان.