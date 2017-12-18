باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال عن قائمة أسعار جديدة تطبق عن عرض التذاكر. وابلغ مراسل أذرتاج أن الشركة نشرت مخطط معلومات بيانيا حول التعريفات الجديدة التي تطبقها الشركة عند بيع التذاكر عن موقع الشركة او الوكالات الرسمية. وتدعو الشركة الركاب والمسافرين لاختيار تعريفة انسب لتخطيط رحلة مسبقا.

AZERTAG.AZ : الخطوط الجوية الأذربيجانية تعلن عن قائمة أسعار التذاكر الجديدة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده