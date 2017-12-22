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    زلزال بشدة 3 يضرب بحر الخزر

    ٢٢.١٢.٢٠١٧ [١٤:٤٤]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال أمس جزء بحر الخزر التابع لأذربيجان.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3 درجات قد ضرب بحر الخزر على عمق 23 كم الساعة 16:37:59 بالتوقيت المحلي .وقع الزلزال في جنوب شرق 12 كم من قرية نارداران.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال بشدة 3 يضرب بحر الخزر
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