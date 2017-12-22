زلزال بشدة 3 يضرب بحر الخزر

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ضرب الزلزال أمس جزء بحر الخزر التابع لأذربيجان.

وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3 درجات قد ضرب بحر الخزر على عمق 23 كم الساعة 16:37:59 بالتوقيت المحلي .وقع الزلزال في جنوب شرق 12 كم من قرية نارداران.

ولم يحس بهذه الهزة.