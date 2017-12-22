الأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح شديدة وتساقط الثلج

باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 23 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة طول اليوم غير ممطرة مع احتمال تساقط الرذاذ ظهرا على بعض المناطق وضباب ضعيف وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية شديدة يتوقع استبدالها بجنوبية غربية عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون والعاصمة باكو أن تتراوح بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها هبوط الضغط الجوي من 765 ملم اعلى من المعيار النمطي إلى 755 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 55-60 في المائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر سماء ممطرة أساسا بالمحافظات الأذربيجانية الغربية أمطارا وثلجا بالمناطق الجبلية مع احتمال فاصلة في الهطول عصرا وتتوقع سقوط ضباب ليلا وصباحا على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية يحتمل اشتدادها بين الفينة والأخرى على بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 3-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-9 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي أمطارا على مناطق متفرقة وثلجا بالأراضي الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية وسقوط ضباب غير مكثف على عدة المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وفي الأراضي الجبلية بين 8-6 مئوية تحت الصفر وبين 5-9 مئوية ظهرا.