توقعات الأرصاد الجوية ظروف الطقس للغد

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 25 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال تساقط ضباب ورذاذ بهبوب رياح شمالية شرقية معتدلة. وتنتظر الهيئة درجات حرارة الطقس أن تتراوح بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء ممطرة على بعض المناطق وثلجية لدى الاراضي الجبلية وغير ممطرة أساسا صباحا وعصرا وتنتظر هبوب رياح غربية وسقوط ضباب على مناطق متفرقة. وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 1-6 مئوية وبين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا لدى الاراضي الجبلية وبين 9-14 مئوية ظهرا.

وتتوقع الهيئة في منطقة قراباغ العليا محافظات خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنگيلان ولاتشين وكلبجار وداشكسان وجدابك ظروف الطقس الممطرة والثلجية بين الفينة والاخرى ووغير الممطرة ظهرا وتنتظر سقوط ضباب على مناطق متفرقة واشتداد رياح غربية أحيانا. وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية ظهرا.

كما تنتظر الأرصاد الجوية سماء غير ممطرة أساسا على محافظات منطقة قازاخ وكنجة محافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرئيل متوقعة سقوط ضباب بالرذاذ ليلا وصباحا على بعض المناطق وتنتظر اشتداد رياح غربية. وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات تدل على احتمال سماء غير ممطرة أساسا بمحافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا واسماعيلي واقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار الشمالية والسياحية مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفرقة مصحوبة بالرذاذ بالمناطق الشرقية وهبوب رياح غربية. وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا وفي المناطق الجبلية بين 3 مئوية تحت الصفر و2 مئوية ليلا وبين 2-7 مئوية ظهرا.

وتنتظر الهيئة سماء ممطرة كذلك على أجواء بعض أراضي منطقة أران المركزية محافظات يفلاخ وگويتشاي واغداش وكوردمير وايميشلي واقجابديع وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشيروان وحاجيقابول وصاليان ونفطتشالا ومنكجوير مع احتمال انقطاع الهطول صباحا وظهرا وسقوط ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية. وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا.

وتتوقع سماء ممطرة على بعض أجواء منطقة لنكران استارا محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران واستارا الجنوبية مع احتمال انقطاع الهطول ظهرا وسقوط ضباب على المناطق الجبلية وتنتظر هبوب رياح شمالية شرقية. وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا وفي المناطق الجبلية بين 2-7 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية ظهرا.

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