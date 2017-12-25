الاتحاد للطيران تبدأ تسيير رحلات من أبو ظبي إلى باكو في عام 2018

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ستبدأ شركة الطيران الوطنية الإماراتية "الاتحاد للطيران" تسيير رحلات من أبو ظبي إلى باكو ابتداء من 2 مارس لعام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها نائب رئيس "الاتحاد للطيران" عامر خان في لقائه مؤخرا مع داشكين شيكاروف السفير الأذربيجاني لدى الإمارات العربية المتحدة.

قال إن قرار "الاتحاد للطيران" هذا اصبح ممكنا بمبادرة السفارة وجهودها العديدة. مشيرا إلى زيارته باكو مؤخرا قال عامر خان منبهر بجمال العاصمة منوها الى تخطيط تنفيذ الأعمال قبل بداية الرحلات الجوية وتنظيم العديد من زيارات مسؤولي الشركة إلى باكو.

وأشار السفير إلى الأعمال المنجزة المتعلقة بافتتاح الرحلة واصفا زيادة اهتمام الشركة بهذا الاتجاه بالفرصة الطيبة.

كما نوقشت الإجراءات الإضافية المتعلقة بفتح رحلات أبو ظبي - باكو والاحتفالات التي ستعقد في أبو ظبي وباكو في يوم الرحلة الأولى وغيرها من القضايا الأخرى.