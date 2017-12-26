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    ارتفاع عدد ركاب في النقل الجوي خلال يناير - نوفمبر

    ٢٦.١٢.٢٠١٧ [١٧:١٨]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وصل عدد الركاب الذين تم نقلهم بالنقل الجوي إلى مليونين و183 ألف أو بزيادة 18.9 في المائة في أذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن 99.9 في المائة من حجم النقل تم بالطائرات المملوكة للقطاع العام و0.1 في المائة بطائرات القطاع الخاص.

    وتم نقل 153 ألف طن من الشحن بعد ارتفاعه 7.3 في المائة قياسا لنفس الفترة من عام 2016.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد ركاب في النقل الجوي خلال يناير - نوفمبر
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