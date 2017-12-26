أذرتاج تنشر قائمة تعريفات نقل حاويات الشحن بين أذربيجان وتركيا عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

باشرت شركة سكة حديد أذربيجان السريعة نقل حاويات الشحن بتعريفات محددة بين أذربيجان وتركيا عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الشركة أنها تستقبل طلبات رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات المعنية بالتصدير والتوريد وفقا لقائمة التعريفات المرفقة.

وأضافت الشركة أن قائمة التعريفات تعكس عن أسعار نقل حاويات الشحن بين مدن رئيسية للبلدين إلا أن سكة حديد أذربيجان السريعة تقدم خدمات نقل الشحن «من الباب إلى الباب» مما يفيد إمكانية تنفيذ نقل الشحن في جميع مناطق أذربيجان وتركيا.

يذكر أن التعريفات المسجلة في القائمة متساوية ذهابا أو إيابا ولا تتضمن تخصيص حاوية.