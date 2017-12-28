الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة للغد

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 29 ديسمبر كانون الأول الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال تساقط ضباب ورذاذ بهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة من المنتظر استبدالها بشمالية غربية عصرا.

وتنتظر الهيئة درجات حرارة الطقس أن تتراوح بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-13 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 765 ملم اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا وبين 50-55 في المائة ظهرا.

كما تتوقع الهيئة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا وتنتظر هبوب رياح غربية وسقوط ضباب على مناطق متفرقة ليلا وصباحا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 1-6 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

وتتوقع الهيئة في منطقة قراباغ العليا محافظات خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنگيلان ولاتشين وكلبجار وداشكسان وجدابك ظروف الطقس غير الممطرة وتنتظر سقوط ضباب على مناطق متفرقة ليلا وصباحا واشتداد رياح غربية أحيانا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا.

كما تنتظر الأرصاد الجوية سماء غير ممطرة أساسا على محافظات منطقة قازاخ وكنجة محافظات قازاخ وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرئيل متوقعة سقوط ضباب صباحا على بعض المناطق وتنتظر اشتداد رياح غربية بين الفينة والأخرى.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات تدل على احتمال سماء غير ممطرة أساسا بمحافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا واسماعيلي واقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار الشمالية والسياحية مع احتمال سقوط ضباب على مناطق متفرقة ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا لدى الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 1 مئوية تحت الصفر و4 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي المناطق الجبلية بين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2 تحت الصفر و3 مئوية ظهرا.

وتنتظر الهيئة سماء غير ممطرة كذلك على أجواء بعض أراضي منطقة أران المركزية محافظات يفلاخ وگويتشاي واغداش وكوردمير وايميشلي واقجابديع وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشيروان وحاجيقابول وصاليان ونفطتشالا ومنكجوير وسقوط ضباب على بعض المناطق ليلا وفجرا وهبوب رياح غربية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية ظهرا.

وتتوقع سماء غير ممطرة على أجواء منطقة لنكران استارا محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران واستارا الجنوبية وسقوط ضباب على المناطق الجبلية صباحا وتنتظر هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا وفي المناطق الجبلية بين 0-5 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية ظهرا.