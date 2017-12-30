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    زلزال في بحر الخزر

    ٣٠.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٦]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 07:51:25 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
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