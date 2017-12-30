زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠١٧ [١٢:٢٦]
باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 07:51:25 بالتوقيت المحلي.
ولم يحس بهذه الهزة.
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