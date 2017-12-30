باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر. وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 07:51:25 بالتوقيت المحلي. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر

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