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    الأرصاد الجوية تتوقع سماء صافية نهاية الشهر المنتهي

    ٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]

    باكو، 27 فبراير، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 28 فبراير شباط الغد على مساحة البلاد.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة متغيرة طول اليوم وغير ممطرة أساسا. وتحتمل سقوط ضباب خفيف ومطر خفيف ليلا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شمالية معتدلة.

    وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس أن تتراوح بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية ظهرا.

    كما تتوقع الهيئة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا وتتوقع هبوب رياح شرقية ضعيفة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية وفي المناطق الجبلية 3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع سماء صافية نهاية الشهر المنتهي
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