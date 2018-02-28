"بطاقة باكو": تتيح للسياح فرصة الدخول المجاني في المتاحف والمراكز الثقافية وخصومات رائعة أخرى

باكو، 28 فبراير (أذرتاج).

في إطار أعمال ترويج السياحة وتوفير سبل الراحة للسياح يطلق المكتب الوطني للترويج السياحي بالتعاون مع وكالة باكو للمواصلات وشركة "باشا ترافيل" للرحلات بطاقة باكو "باكو كارد" ذات الدفع المسبق. تم التوقيع على مذكرة بين تلك الأطراف مذكرة لإطلاق بطاقة رسمية لمدينة باكو، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

وهذه البطاقة الأولى من نوعها في أذربيجان وبطاقة رسمية وحيدة لمدينة باكو. ويتمكن صاحب البطاقة من الدخول مجاناً او بخصومات كبيرة لجميع أماكن الجذب السياحي في باكو منها متاحف المدينة والمراكز الثقافية الى جانب الركوب المجاني في كل وسائل النقل العامة، بما فيها ميترو أنفاق في المدينة. علاوة على ذلك، تقدّم البطاقة خصومات وعروضا خاصة في المتاجر والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن الأخرى. وسيحصل السياح وسكان المدينة على كتيبات تتضمن أسماء وعناوين المتاجر والمحلات والمطاعم التي ستعطيهم خصومات وعروض خاصة بهذه البطاقة. وان الحافلات العاملة في 21 مسارا بباكو تستخدم نظام "باكوكارد" حاليا. في المستقبل سيتم توسيع عدد مسارات للحافلات العاملة بهذه البطاقة. كذلك سيتمكن السياح بهذه البطاقة من الاستفادة من حافلات اكسبرس متجهة من المطار الى مركز المدينة محطة مترو أنفاق 28 مايو.

"بطاقة باكو" 3 أنواع منها الصالحة لمدة 24 ساعة (35 مانات) والصالحة لمدة 72 ساعة (60 مانات) والصالحة لمدة أسبوع واحد (90 مانات).

ستكون البطاقة الجديدة في متناول السياح وسكان المدينة بعد بضعة أشهر وسيمكن الاستفادة منها في المستقبل في كل انحاء أذربيجان.