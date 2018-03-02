زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية

باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب الزلزال اليوم محافظة بالاكن الأذربيجانية.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع اليوم في أراضي محافظة بالاكن على بعد 30 كم من شمال غربي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية، وذلك في الساعة 02:40:46 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.

لم يشعر الزلزال.