    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية

    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٠]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم محافظة بالاكن الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع اليوم في أراضي محافظة بالاكن على بعد 30 كم من شمال غربي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية، وذلك في الساعة 02:40:46 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.

    لم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
    الأرصاد الجوية تنبه إلى تغير حاد لظروف الطقس
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
    الأرصاد الجوية تتوقع ضبابا ضعيفا ورذاذا للغد
    ٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع سماء صافية نهاية الشهر المنتهي
    ٢٤.٠٢.٢٠١٨ [١٤:٢٨]
    أدنى درجة حرارة الطقس في باكو مسجل قبل 6 أعوام
    زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية