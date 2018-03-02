زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٠]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم محافظة بالاكن الأذربيجانية.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع اليوم في أراضي محافظة بالاكن على بعد 30 كم من شمال غربي محافظة زاقاتالا الأذربيجانية، وذلك في الساعة 02:40:46 بالتوقيت المحلي لأذربيجان.
لم يشعر الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
٢٤.٠٢.٢٠١٨ [١٤:٢٨]
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٤]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٥٠]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٥٠]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥٩]
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥٥]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١١:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠١]
٢٠.٠٢.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٧]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
٠٩.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٠٧]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٤٣]
١٤.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٤١]
١٤.٠٢.٢٠١٨ [١٦:٥١]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
٠٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٠]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٠]
٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٢]
٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:١٨]
٢٨.٠٢.٢٠١٨ [١١:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك