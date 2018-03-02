الأرصاد الجوية تتوقع ضبابا ضعيفا ورذاذا للغد

باكو، 2 مارس، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 3 مارس أذار الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة متغيرة طول اليوم وغير ممطرة أساسا وتساقط ضباب ضعيف ومطر خفيف صباحا على بعض الأماكن وتنتظر هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية يمكن اشتدادها عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس أن تتراوح على مساحة باكو العاصمة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية ظهرا وعلى أجواء شبه جزيرة أبشرون بين 2-4 مئوية ليلا و7-12 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تراجع الضغط الجوي من 764 ملم زئبقي إلى 756 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر بالمحافظات الأذربيجانية سماء غيومة وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب على مناطق عدة وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد على أجواء بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا وفي الجبال بين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا وتتوقع هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا لآخر.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية ظهرا.