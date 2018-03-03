الأرصاد الجوية تنبه إلى تغير حاد لظروف الطقس

باكو، 3 مارس، أذرتاج

نبهت هيئة الأرصاد الجوية إلى تغير حاد لظروف الطقس غير الملائمة ابتداء من الخامس من مارس اذار الحالي.

وأبلغت مراسلة أذرتاج عن تقرير هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع هبوب رياح شمالية غربية قوية طول اليوم الخامس من مارس على أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون.

كما أنها تنتظر هطول امطار بين الفينة والأخرى على أجواء محافظات أذربيجان ابتداء من مساء الخامس إلى صباح السابع وتساقط الثلج مع احتمال تكثيفه لدى المناطق الجبلية.