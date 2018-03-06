زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 57 كم الساعة 12:16:15 بالتوقيت المحلي.
ولم يحس بهذه الهزة.
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