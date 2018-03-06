    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في بحر الخزر

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٧]

    باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر.

    وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 درجات ضرب بحر الخزر على عمق 57 كم الساعة 12:16:15 بالتوقيت المحلي.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]
    الأرصاد الجوية تنبه إلى تغير حاد لظروف الطقس
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٤٢]
    الأرصاد الجوية تتوقع ضبابا ضعيفا ورذاذا للغد
    ٠٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:٢٠]
    زلزال يضرب محافظة بالاكن الأذربيجانية
    ٢٧.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٣٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع سماء صافية نهاية الشهر المنتهي
    زلزال في بحر الخزر