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    تغريم مواطن عربي حاول الصيد غير القانوني

    ١٤.٠٣.٢٠١٨ [١٦:١٦]

    باكو، 14 مارس (أذرتاج).

    قام موظفو وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية بتوقيف سيارة ركاب رباعية الدفع من نوع "نيوا" (رقم لوحتها 49 BF 118) دخلت بشكل غير قانوني أراضي محمية آغ جول الوطني في 13 مارس. اثناء التفتيش تم ضبط شبكة لصيد طائر صقر، وحمامة وأجهزة خاصة لتعيين مكان الطيور.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج ان الشخص الذي حاول ممارسة الصيد غير القانوني هو مواطن دولة قطر سيف مبارك الحجري.

    فرضت على المواطن القطري غرامة مالية تقدر بـ2000 مانات بتهمة انتهاك قانون الصيد.

    AZERTAG.AZ :تغريم مواطن عربي حاول الصيد غير القانوني
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    تغريم مواطن عربي حاول الصيد غير القانوني