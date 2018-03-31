الأرصاد الجوية تنتظر هدوء ظروف الطقس في غرة أبريل

باكو، 31 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا حول توقعاتها لظروف الطقس لغرة أبريل نيسان الأحد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تنتظر في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة متقلبة إلى غائمة تماما أحيانا وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح جنوبية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة على شبه الجزيرة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا وفي العاصمة باكو بين 3-5 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا.

وتنتظر الضغط الجوي أن يهبط من 773 ملم زئبقي إلى 768 ملم زئبقي اعلى من المعيار المحدد مع تراوح الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 55-60 في المائة نهارا.

كما تتوقع الهيئة سير ظروف الطقس غير ممطرة أساسا في أجواء محافظات أذربيجان مع احتمال سقوط ضباب ورذاذ ليلا وصباحا على بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا وفي الجبال بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا.

وفي مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب على مناطق عدة وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وتنتظر في محافظات قراباغ العليا خانكندي وشوشا وخوجالي وخوجاوند وقوبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وطاشكسان وجدابيك سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ورذاذ ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية يمكن اشتدادها حينا لآخر على مناطق متفرقة.

وتتوقع درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات قازاخ وكنجة وجورانبوي وتارتار وأغدام وفضولي وجبرائيل سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ورذاذ ليلا وصباحا على مناطق متفاوتة وهبوب رياح شرقية مرشحة إلى الاشتداد في مناطق عدة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا.

وتنتظر سماء غير ممطرة في مساحة محافظات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي وأغوز وغابالا وإسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار مع احتمال سقوط ضباب ورذاذ ليلا وصباحا على بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية يمكن اشتدادها بين الفينة والأخرى في بعض المناطق.

ودرجات الحرارة أن تتراوح بين 2-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وفي الجبال بين 9-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا.

وفي محافظات يفلاخ ومنكجوير وكويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأقجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وشروان وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا سماء غير ممطرة أساسا وضباب ورذاذ ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية مرشحة إلى الاشتداد على بعض الأماكن أحيانا.

وتنتظر الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا.

وفي أجواء محافظات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الأرصاد الجوية سماء غير ممطرة أساسا وسقوط ضباب ورذاذ ليلا وصباحا على بعض الأماكن وهبوب رياح شرقية.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا وفي الجبال بين 2 مئوية تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا.