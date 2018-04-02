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    زلزال يضرب محافظة يفلاخ

    ٠٢.٠٤.٢٠١٨ [١١:١٠]

    باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وقع زلزال اليوم في أراضي محافظة يفلاخ الأذربيجانية.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان بمقدار 3.2 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 15 كم.

    ولم يحس بهذه الهزة.

    AZERTAG.AZ :زلزال يضرب محافظة يفلاخ
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    زلزال يضرب محافظة يفلاخ