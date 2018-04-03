باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج) قال بيان لمركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3 درجات على مقياس ريختر في الساعة 01:54:47 بالتوقيت المحلي بحر خزر على عمق 56 كيلومترا. ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده