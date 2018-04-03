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    زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر

    ٠٣.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٢٩]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قال بيان لمركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أنه ضرب اليوم الزلزال قوته 3 درجات على مقياس ريختر في الساعة 01:54:47 بالتوقيت المحلي بحر خزر على عمق 56 كيلومترا.

    ولم يحس بهذه الهزة الأرضية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 3 درجات يضرب بحر الخزر
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