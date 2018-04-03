إلغاء رحلة جوية بين باكو والبصرة

باكو، 3 أبريل / نيسان، ( أذرتاج

ألغت الخطوط الجوية العراقية رحلة جوية بين باكو والبصرة في 3 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لمطار حيدر علييف الدولي على الإنترنت أنه كان من المقرر تسيير الرحلة برقم "IA-428" من باكو إلى البصرة بالطائرة من طراز بوينغ 737-300 في الساعة 13:30.

سبب تأخير الرحلة غير معروف.