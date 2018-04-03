الأرصاد الجوية تتوقع عودة الشتاء

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لتوقعات ظروف الطقس ليوم 4 أبريل الغد على مساحة البلد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غائمة وهطول مطر على بعض الأماكن أحيانا وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتدادها أحيانا واعتدالها الى المساء.

وتنتظر درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه الجزيرة وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في العاصمة باكو.

وتنتظر الضغط الجوي ارتفاعه من 763 ملم زئبقي الى 768 ملم زئبقي مع الرطوبة المتراوحة بين 80-90 في المائة.

وتتوقع الهيئة على أجواء محافظات أذربيجان سماء رعدية وهطول مطر وثلج على الأماكن الجبلية أحيانا وتحتمل كثافة الهطول على مناطق متفرقة الى تساقط البرد وضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 2 تحت الصفر و3 مئوية ليلا وبين 3-6 مئوية نهارا على مساحة الأراضي الجبلية.

وتتوقع سماء رعدية على بعض مناطق جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي وهطول مطر أحيانا وسقوط الثلج على الأماكن الجبلية مع احتمال كثافة الهطول والبرد الى انقطاع الهطول عصرا وهبوب رياح غربية يمكن اشتدادها أحيانا على بعض الأماكن.

وتنتظر درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.