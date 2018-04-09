طيران السلام العمانية يطلق رحلة مباشرة من مسقط الى باكو

باكو، 9 أبريل (أذرتاج).

ستبدأ شركة طيران السلام العمانية تسيير رحلة جوية مباشرة من العاصمة العمانية مسقط الى باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الخطوط الجوية الأذربيجانية ان تسيير الرحلات الجوية سيبدأ ابتداء من 14 يونيو.

للراغبين في السفر خلال فترة الصيف والاستمتاع بأجواء معتدلة، فإن هذه الوجهة تتيح الحصول على التأشيرة عند الوصول.