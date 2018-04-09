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    إلغاء رحلات جوية من باكو إلى طهران وبغداد

    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٠٦]

    باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم إلغاء رحلات جوية من باكو إلى طهران وبغداد في 9 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لمطار حيدر علييف الدولي على الإنترنت أنه كان من المقرر تسيير الرحلة برقم "IR-748" من باكو إلى طهران بالطائرة من طراز "Airbus A320-200" في الساعة 19:00.

    كما ألغت الخطوط الجوية العراقية رحلة جوية برقم "IA-422" من باكو إلى بغداد بالطائرة من طراز "بوينغ 737-300" في الساعة 21:00.

    سبب تأخير الرحلة غير معروف.

    AZERTAG.AZ :إلغاء رحلات جوية من باكو إلى طهران وبغداد
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