باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم إلغاء رحلات جوية من باكو إلى طهران وبغداد في 9 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لمطار حيدر علييف الدولي على الإنترنت أنه كان من المقرر تسيير الرحلة برقم "IR-748" من باكو إلى طهران بالطائرة من طراز "Airbus A320-200" في الساعة 19:00.

كما ألغت الخطوط الجوية العراقية رحلة جوية برقم "IA-422" من باكو إلى بغداد بالطائرة من طراز "بوينغ 737-300" في الساعة 21:00.

سبب تأخير الرحلة غير معروف.