حريق نشب بمرعى يتعدى حديقة شاهداغ الوطنية في قوبا
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
قوبا، 11 أبريل، أذرتاج
نشب حريق بمرعى خاص ببلدية قرب قرية تنكه آلي في محافظة قوبا شمال البلد الساعة 13.50 اليوم 11 أبريل.
أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان وزارة البيئة والثروات الطبيعية أن الحريق اتسع حتى يتعدى الشريط الخامس من إدارة حماية غابات روستوف بقسم قوبا من حديقة شاهداغ الوطنية ليجرف الى الآن مساحة تقرب من 0.5 هيكتار.
وتتعامل مع الحريق الناشب بأسباب غير معلومة حاليا طواقم الإطفاء المحلية التابعة لوزارتي البيئة والطوارئ.
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