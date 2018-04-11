حريق نشب في حديقة شاهداغ الوطنية أخمد بنجاح

قوبا، 11 أبريل، أذرتاج

حريق نشب في الشريط الخامس من إدارة حماية غابات روستوف بقسم قوبا من حديقة شاهداغ الوطنية في الحادي عشر من أبريل اليوم ظهرا أخمد بنجاح الى الساعة 15.40 نتيجة جهود مشتركة عن طواقم الإطفاء المحلية التابعة لوزارتي البيئة والثروات الطبيعية والطوارئ وأهالي قرية تنكه آلتي القريبة.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الوزارتين ان الحريق جرف 5ر0 هيكتار من المراعي الجافة.

ويجري التحقيق مع الحادث لكشف أسباب الحريق.