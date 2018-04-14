باكو، 14 أبريل / نيسان (أذرتاج) نقل 66 ألفا و499 طن من الشحن عبر البحر خلال أشهر يناير - مارس لعام 2018. وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن حجم البضائع المستوردة بلغ 212 الف و709 طن.

AZERTAG.AZ : نقل أكثر من 66 الف طن من الشحن عبر البحر خلال يناير - مارس

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