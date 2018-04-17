الأرصاد الجوية تتوقع 18 مئوية في العاصمة و25 في الأقاليم للغد

باكو، 17 أبريل، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لها لتوقعات ظروف الطقس للغد 18 أبريل.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أنها تتوقع في باكو العاصمة وشبه جزيرة ابشرون سماء غائمة منقلبة وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ضعيف على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية يحتمل اشتدادها حينا لآخر ظهرا.

وتنتظر درجات الحرارة ليلا بين 6-8 مئوية وبين 13-18 مئوية ظهرا في شبه الجزيرة وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل بلوغ الضغط الجوي 769 ملم زئبقي أعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية وهطول قصير الأجل للمطر نهارا على بعض المناطق الجبلية في النصف الأول من اليوم وسقوط ضباب صباحا على مناطق متفاوتة وهبوب رياح جنوبية غربية يمكن اشتدادها على بعض المناطق أحيانا.

وتتوقع درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا وفي الجبال بين 2 تحت الصفر الى 3 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا.

وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي تنتظر الهيئة سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سماء رعدية في النصف الأول من اليوم مع هطول مطر قصير الأجل وهبوب رياح جنوبية غربية يحتمل اشتدادها نهارا بين الفينة والأخرى.

وتتوقع تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.