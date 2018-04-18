الأرصاد الجوية تتوقع تجاوز كمية الغبار الداخلة من شبه الجزيرة العربية عن المعيار الصحي

باكو، 18 أبريل، أذرتاج

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تجاوز كمية الغبار الداخلة من شبه الجزيرة العربية أجواء أذربيجان عن المعيار الصحي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من أبريل الحالي نتيجة متابعات ومراقبات يجريها خبراء قسم المراقبة الوطني على البيئة بوزارة البيئة والثروات الطبيعية.

أفادت مراسلة أذرتاج عن بيان الهيئة أن سبب هذا يرجع الى دخول دخان غباري برياح جنوبية غربية تهب من شبه الجزيرة العربية الى مساحة البلد ابتداء من نهار يوم الثامن عشر من أبريل اليوم.

وشددت إدارة المتابعة والمراقبة فعالياتها بهذا السبب خاصة في أجواء باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون وتصدر بيانات كل 3 ساعات.