    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إنشاء مشغل لوجيستي لممر النقل "الشمال-الجنوب"

    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٣٨]

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج).

    تناقش السكك الحديدية الروسية إنشاء مشغلا لوجستيا لممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب" بالتعاون مع أذربيجان وإيران وروسيا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية ان النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية الكساندر ميشارين قال في لقاء غير رسمي على هامش معرض "ترانس روسيا" في موسكو ان "الشمال-الجنوب" ممر النقل المتنوع الاستخدام للركاب ونقل الشحن. ان طول هذا الممر الممتد من سانت بطرسبورغ الى ميناء مومباي الهندي 7.2 ألف كيلومتر. سيربط الممر روسيا وأذربيجان وإيران والهند.

    قال ميشارين: "نناقش مسألة إنشاء مشغل لوجستي لممر النقل "الشمال -الجنوب". قد تم عرضه على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة. ونجري هذه المحادثات اليوم مع نظرائنا في أذربيجان وايران.

    AZERTAG.AZ :إنشاء مشغل لوجيستي لممر النقل "الشمال-الجنوب"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٤٠]
    نقل اكثر من 103 الف طن من الشحن جوا خلال يناير – مارس
    ١٤.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥‎٣]
    نقل أكثر من 66 الف طن من الشحن عبر البحر خلال يناير - مارس
    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٠٦]
    إلغاء رحلات جوية من باكو إلى طهران وبغداد
    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٤٧]
    طيران السلام العمانية يطلق رحلة مباشرة من مسقط الى باكو
    إنشاء مشغل لوجيستي لممر النقل "الشمال-الجنوب"