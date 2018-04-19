إنشاء مشغل لوجيستي لممر النقل "الشمال-الجنوب"

باكو، 19 أبريل (أذرتاج).

تناقش السكك الحديدية الروسية إنشاء مشغلا لوجستيا لممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب" بالتعاون مع أذربيجان وإيران وروسيا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية ان النائب الأول للمدير العام للسكك الحديدية الروسية الكساندر ميشارين قال في لقاء غير رسمي على هامش معرض "ترانس روسيا" في موسكو ان "الشمال-الجنوب" ممر النقل المتنوع الاستخدام للركاب ونقل الشحن. ان طول هذا الممر الممتد من سانت بطرسبورغ الى ميناء مومباي الهندي 7.2 ألف كيلومتر. سيربط الممر روسيا وأذربيجان وإيران والهند.

قال ميشارين: "نناقش مسألة إنشاء مشغل لوجستي لممر النقل "الشمال -الجنوب". قد تم عرضه على هامش اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الإيرانية المشتركة. ونجري هذه المحادثات اليوم مع نظرائنا في أذربيجان وايران.